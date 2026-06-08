Беременная модель Оливия Калпо позировала в бикини

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

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34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — поделилась в своем Instagram серией фото из отпуска, в который она отправилась с мужем — игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри — в честь его 30-летия.

Вместе с супругом модель позировала на пляже. Она была одета в белое бикини. Сейчас Оливия находится на втором триместре своей второй беременности.

Оливия Калпо с мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с мужем / © Instagram Оливии Калпо

«С 30-летием, мой лучший муж, лучший отец и человек, который вдохновляет всех вокруг на то, чтобы стать лучше. Возможность разделить эту жизнь с тобой — это то, что я никогда не буду воспринимать как должное, и иногда это действительно кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Спасибо тебе за то, что ты — лучшая часть каждого дня. Я тебя очень люблю!» — написала модель под фото.

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Судя по фото, беременность проходит хорошо, ведь Калпо ведет активный образ жизни и все еще носит обувь на каблуках.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Напомним, о своей второй беременности Оливия Калпо заявила в день своего 34-летия — 8 мая. Она опубликовала в Instagram семейную фотосессию. На фото она запечатлена со своим мужем, 10-месячной дочерью Коллет Аннелизой и их собакой.

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