Без единого игрока "Реала": сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился с составом команды на чемпионат мира-2026 по футболу.

В официальную заявку "Красной фурии" вошли 26 футболистов, среди которых не оказалось ни одного представителя мадридского "Реала".

В то же время "Барселона", которая является действующим чемпионом Испании, делегировала в национальную команду сразу восемь игроков.

Заявка сборной Испании на ЧМ-2026

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал", Англия), Жоан Гарсия ("Барселона").

Защитники: Педро Порро ("Тоттенхэм", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарси ("Барселона"), Марк Пубиль ("Атлетико"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Марк Кукурелья ("Челси", Англия), Алехандро Гримальдо ("Байер", Германия).

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Англия), Мартин Субименди ("Арсенал", Англия), Педри ("Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Микель Мерино ("Арсенал", Англия), Гави ("Барселона"), Алекс Баэна ("Атлетико").

Нападающие: Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Ферран Торрес ("Барселона"), Борха Иглесиас ("Сельта"), Дани Ольмо ("Барселона"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Ереми Пино ("Кристал Пэлес", Англия).

На ЧМ-2026 испанцы сыграют в группе H с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

