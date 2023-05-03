В США изучают информацию про "атаку на Кремль" — CNN

Соединенные Штаты не получали никаких предупреждений о возможной атаке на Кремль.
В Вашингтоне собирают информацию о вероятном инциденте с беспилотниками в Москве, который в РФ назвали " покушением на Путина ".
Об этом информирует издание CNN.
Анонимные источники издания сообщили, что Соединенные Штаты не получали никаких предупреждений о возможной атаке на Кремль.
"Что бы ни произошло, не было никакого заблаговременного предупреждения", — сказал американский чиновник, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.
Другой источник сообщил, что в настоящее время власти США работают над оценкой заявлений России и еще не могут подтвердить заявления Кремля о том, что к этой атаке причастна Украина.
Напомним, ранее сообщалось, что в России уже разгоняют слухи, что в ответ на "атаку беспилотников в Москве путинский режим применит ядерное оружие против Украины. И делают это издания, которые считаются оппозиционными".
Кроме того, мы ранее информировали, что 3 мая у Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилотника над резиденцией Путина в Кремле.
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