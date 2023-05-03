Кремль горит: появилось видео момента удара по резиденции Путина

Украинская сторона пока никак не прокомментировала "бавовну" в Кремле.
В Сети появилось видео момента удара по Кремлю, в результате чего загорелся купол резиденции Путина.
Видео публикуют в российских пабликах.
На кадрах видно, как ночью беспилотник подлетает к резиденции Путина и попадает прямо в крышу. После этого на месте удара появляется огонь, который начинает распространяться. На видео виден один дрон, в Кремле заявляют о двух беспилотниках.
Украинская сторона пока никак не прокомментировала "бавовну" в Кремле.
"Бавовна" возле Кремля
Напомним, в ночь на 3 мая около стены Кремля раздались два мощных взрыва. Жители Москвы начали сообщать о дыме на резиденции Путина и отключении подсветки стены.
В Кремле на "бавовну" отреагировали после того, как в сети начали появляться видео и фото атаки. У Путина, очевидно, обвинили в этом Украину, якобы атаковавшую Кремль двумя беспилотниками. В Кремле атаку БпЛА называют покушением на Путина и пригрозили ответить.
По состоянию на 16:00 украинская сторона пока никак не комментирует "бавовну" в Кремле.
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