Кремль горит: появилось видео момента удара по резиденции Путина

Украинская сторона пока никак не прокомментировала "бавовну" в Кремле.

В Сети появилось видео момента удара по Кремлю, в результате чего загорелся купол резиденции Путина.

Видео публикуют в российских пабликах.

На кадрах видно, как ночью беспилотник подлетает к резиденции Путина и попадает прямо в крышу. После этого на месте удара появляется огонь, который начинает распространяться. На видео виден один дрон, в Кремле заявляют о двух беспилотниках.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала "бавовну" в Кремле.

Кремль пылает: появилось видео ночной атаки по резиденции Путина

"Бавовна" возле Кремля

Напомним, в ночь на 3 мая около стены Кремля раздались два мощных взрыва. Жители Москвы начали сообщать о дыме на резиденции Путина и отключении подсветки стены.

В Кремле на "бавовну" отреагировали после того, как в сети начали появляться видео и фото атаки. У Путина, очевидно, обвинили в этом Украину, якобы атаковавшую Кремль двумя беспилотниками. В Кремле атаку БпЛА называют покушением на Путина и пригрозили ответить.

По состоянию на 16:00 украинская сторона пока никак не комментирует "бавовну" в Кремле.

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