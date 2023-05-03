"Атака на Путина": в Москве с перепуга запретили полеты дронов

В последнее время в Москве участились случаи падения неизвестных летательных аппаратов.

В Москве с 3 мая запретили запуск беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением БПЛА, которые используются по решениям органов государственной власти.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов", — написал глава столицы РФ.

Собянин заявил о таком решении, после того, как в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве раздались два мощных взрыва, после чего в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Позже в Кремле заявили, что это был удар беспилотника и обвинили в этом Украину.

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