В России пригрозили убийством послу Польши: у Дуды ответили

Чиновник говорит, что жить в России сегодня небезопасно.

В России на пропагандистском телевидении пригрозили убийством послу Польши.

Руководитель управления по международной политике польского президента Польши Марцин Пшидач отреагировал на это.

По его словам, сегодня жизнь в Москве – это одна большая угроза.

"Это угроза не только для дипломатов, но и для простых россиян", — сказал он.

Пшидач отметил, что страна-агрессорка настолько отошла от цивилизационных стандартов", что сегодня здесь никто не может чувствовать себя безопасно.

"Способ функционирования режима, очень агрессивно растущий российский национализм – все это создает атмосферу, в которой сегодня в Москве никто не живет особенно безопасно", – говорит Пшидач.

Кроме того, он прокомментировал и случившееся в прошлом нападение на российского посла Сергея Андреева.

"В случае с российским послом это сделали не представители польского правительства или администрации, а обычные люди. Производство по этому делу продолжается, хотя мы очень критически относимся к деятельности посла Андреева: во-первых, это представитель путинского режима, во-вторых, человек, которая даже в предыдущие годы не способствовала конструктивно польско-российским отношениям", – сказал он.

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин после критики военного командования РФ перешел к запугиванию. В частности, он угрожает выведению наемников ППК "Вагнер" Бахмута, если те не увеличат вооруженный потенциал.

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