Кремль может готовить новый "жест доброй воли" — Резников

В Кремле ищут варианты сценария, как отыграть для россиян так, чтобы свое поражение показать как победу.

В Минобороны Украины не исключают, что Россия может готовить очередной "жест доброй воли" под предлогом техногенной катастрофы на территории своей страны.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Если уж понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже раздаются фразы, мол: "Надо, наверное, заканчивать "СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "новоприбывшие" территории". Ведь в случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу?", — сказал Резников.

Однако он подчеркнул, что это не его прогноз, а собственные соображения.

"Я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, появятся риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат", — сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, что украинская военная разведка призвала кафиров ехать из Крыма, "пока такая опция еще есть".

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