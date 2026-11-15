В США призвали наказать Кремль

В США призвали привлечь руководство РФ к ответственности / © Unsplash

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Российская армия систематически пытает и убивает украинских военнопленных, атакует гражданскую инфраструктуру, депортирует детей и совершает сексуальное насилие на оккупированных территориях. Масштаб задокументированных преступлений РФ в Украине сравнивают с событиями второй мировой войны. Российское руководство должно понести ответственность за эти действия, а возвращение Москвы в международное сообщество без наказания виновных недопустимо.

Об этом в своей авторской колонке для американского издания The Hill написал отставной полковник армии США Джон Фэйрлемб (John Fairlamb), в течение 45 лет работавший над вопросами национальной безопасности и оборонной политики.

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Автор отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России международные организации, журналисты, правозащитники и украинские следователи собрали многочисленные доказательства незаконных убийств, пыток, сексуального насилия, принудительной депортации людей и целенаправленных ударов по гражданским объектам.

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Российские военные пытают пленных и атакуют гражданских

Одним из самых серьезных направлений российских преступлений Фейрлемб называет систематическую пытку украинских военнопленных. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, обнародованным в декабре 2025 года, российские власти и военные применяли к украинским пленникам физическое и психологическое насилие, а также удерживали их в бесчеловечных условиях.

ООН также сообщала о масштабной практике пыток. Свидетельства сотен бывших пленных указывают на систематические издевательства, целью которых было сломить людей физически и психологически. Такие действия нарушают гарантии защиты военнопленных, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Еще одним задокументированным преступлением является сексуальное насилие в отношении гражданских и задержанных. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на оккупированных Россией территориях зафиксировали более 1000 случаев изнасилований и других форм сексуального насилия.

Автор также обращает внимание на атаки российских военных на гражданскую инфраструктуру — жилые дома, торговые центры, школы и объекты коммунального хозяйства.

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Отдельно в колонке упоминается практика охоты на гражданских с помощью беспилотников. Украинцы называют это «человеческим сафари»: российские операторы дронов целенаправленно преследуют мирных жителей.

Депортация украинских детей — одно из самых тяжких преступлений РФ

Наиболее возмутительным преступлением России автор называет принудительное перемещение и депортацию украинских детей. По его словам, такие действия вызывают особую обеспокоенность международного сообщества и нарушают ряд международных конвенций.

Институт изучения войны (ISW) задокументировал масштабные усилия России по русификации украинских детей. Эти действия, как отмечает автор, могут являться частью политики Владимира Путина, направленной на преодоление демографического спада в самой России.

Принудительное изъятие детей из семей, попытки изменить их культурную идентичность и национальность во время вооруженного конфликта противоречат международному законодательству, гарантирующему защиту детей.

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В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении более 20 тысяч украинских детей в Россию.

В суде заявили о наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемые несут уголовную ответственность за эти действия.

Кроме того, МКС выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Речь идет об их вероятной ответственности за атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Число жертв российской агрессии продолжает расти

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение 2025 года в результате боевых действий погибли по меньшей мере 2514 гражданских, еще 12 142 человека получили ранения.

2026 уровень потерь среди мирного населения также остается высоким. Всего с начала полномасштабной войны, по приведенным в колонке данным, подтверждена гибель более 12 тысяч украинских гражданских и ранение около 25 тысяч человек.

Фейрлемб признает, что привлечение виновных к ответственности представляет собой сложный процесс. Международным судам необходимо собирать достоверные доказательства, устанавливать персональную ответственность конкретных лиц и отделять умышленные преступления от потерь, которые могут возникнуть в результате законных военных операций.

В то же время, расследование Международного уголовного суда, ООН и независимых правозащитных организаций уже сформировали значительную доказательную базу.

Автор отмечает, что война не отменяет международного гуманитарного права и не лишает гражданской и военнопленной защиты. Военная необходимость не может оправдывать пытки, умышленные нападения на мирных жителей, внесудебные казни или незаконную депортацию.

По мнению Фейрлемба, после завершения войны Россию нельзя возвращать в международное сообщество, пока военное и политическое руководство, причастное к военным преступлениям, не понесет ответственности.

Отдельно он подверг критике приглашение российских чиновников на мероприятия в США, особенно в Белый дом, назвав такие решения откровенно позорными.

«Возвращение России в международное сообщество после завершения этой войны не следует даже рассматривать, пока военные и гражданские руководители, виновные в военных преступлениях, не будут привлечены к ответственности», — подытожил автор.

Отметим, что Джон Фэйрлемб — отставной полковник армии США, который в течение 45 лет служил в армии и работал в Министерстве армии США. Он занимался разработкой и реализацией стратегий и политики национальной безопасности.

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