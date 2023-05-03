Загадочная смерть в Броварах: мужчина утонул в бассейне

Полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.
В бассейне города Бровары утонул мужчина, которому было 68 лет. В полиции Киевской области выясняются все обстоятельства трагедии.
Известно, что мужчина посещал это физкультурно-оздоровительное заведение в Броварах.
"Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. На данный момент, трудно сказать: захлебнулся ли человек водой, или ему стало плохо со здоровьем во время пребывания в бассейне. Пока нет вывода судмедэкспертизы, мы не можем назвать причину смерти. Следственные действия продолжаются", — объяснили сайту ТСН.ua в полиции Киевской области.
Там добавляют, что были допрошены сотрудники физкультурно-оздоровительного заведения. После получения вывода будет выяснено, оказывали ли они надлежащую помощь мужчине и как действовали в этой ситуации.
Ранее сайт ТСН. ua рассказывал о трагедии на Пасху. В Ровенской области в озере вместе с автомобилем утонули двое парней.
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