Загадочная смерть в Броварах: мужчина утонул в бассейне

В бассейне города Бровары утонул мужчина, которому было 68 лет. В полиции Киевской области выясняются все обстоятельства трагедии.

Известно, что мужчина посещал это физкультурно-оздоровительное заведение в Броварах.

Известно, что мужчина посещал это физкультурно-оздоровительное заведение в Броварах/фото полиции Киевской области

"Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. На данный момент, трудно сказать: захлебнулся ли человек водой, или ему стало плохо со здоровьем во время пребывания в бассейне. Пока нет вывода судмедэкспертизы, мы не можем назвать причину смерти. Следственные действия продолжаются", — объяснили сайту ТСН.ua в полиции Киевской области.

Там добавляют, что были допрошены сотрудники физкультурно-оздоровительного заведения. После получения вывода будет выяснено, оказывали ли они надлежащую помощь мужчине и как действовали в этой ситуации.

Ранее сайт ТСН. ua рассказывал о трагедии на Пасху. В Ровенской области в озере вместе с автомобилем утонули двое парней.

Читайте также:

Уже 16-й: в пограничной Тисе снова утонул уклонист, пытавшийся бежать в Румынию (фото)

Течение перевернуло лодку: на Тернопольщине ищут пропавшего под водой мужчину (фото)

На Волыни в дворовом туалете утонул мужчина