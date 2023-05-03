Экс-главред канала Nexta Роман Протасевич приговорен к 8 годам колонии

Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года и обвинен в сговоре с целью захвата власти.

В Минске 3 мая суд вынес приговор по делу бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Об этом пишет "Белта".

Ранее прокуратура потребовала приговорить экс-главреда канала Nexta к 10 годам. Протасевич останется под домашним арестом до вступления приговора в силу.

В срок наказания будет засчитано время содержания Протасевича под домашним арестом – с 22 июня 2021 года до дня вступления приговора в силу соответствия двух дней домашнего ареста одному дню лишения свободы. Также учтут и срок содержания под стражей – с 23 мая 2021 года по 21 июня того же года (один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы).

Протасевич признан "виновным в организации на территории Беларуси массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичных призывов к захвату государственной власти, совершению акта терроризма, других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, руководству экстремистским формированием, клеветы в отношении президента".

Основатель канала Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик – к 19 годам. Приговор вынесли заочно, поскольку они находятся за границей.

Дело Nexta

Суд по делу о канале Nexta начался в феврале 2023 года. Кроме Романа Протасевича, обвинен основатель Nexta Степан Путило и бывший редактор Ян Рудик.

24 мая 2021 года пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, заставили сесть в Минске. С борта сняли сбежавшего из Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Выехавший из страны белорусский диспетчер рассказал, что принудительная посадка самолета – это была спецоперация КГБ.

В мае 2022 года Софию Сапегу приговорили к 6 годам колонии.

А через несколько дней после приговора Софии стало известно, что Роман Протасевич женился.

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