Почему рискованно спать обнаженным: объяснение американских врачей

Существует несколько мнений по поводу того, стоит или не следует спать одетым.

Как правильно спать и в чем вообще ложиться в постель – вопрос довольно важный. Возможно, в детстве вам говорили, что вы должны спать без белья, чтобы за ночь ваше тело "проветрилось". А возможно, вы просто никогда не любили ложиться спать раздетым. Но существует ли "правильный" ответ, когда речь идет о вашем здоровье? И отличается ли она от пола?

Об этом пишет издание Yahoo.

Дебать о том, стоит или не стоит носить нижнее белье, не подкрепленное большим количеством исследований, – говорит уролог из округа Ориндж, Калифорния, доктор Аарон Спитц.

"Тема "коммандос под простыней" не обсуждается на научных конференциях, а обзор литературы не выявит никаких эрудированных исследований по этой теме", — говорит Спитц.

Доктор акушер-гинеколог Шерри Росс говорит, что это действительно сводится к личному выбору.

"Не существует правильного или неправильного ответа на вопрос, решите ли вы спать в нижнем белье или без него", — сказала она в интервью HuffPost.

И хотя научного консенсуса на этот счет нет, есть некоторые факторы, которые следует учитывать, принимая решение о том, что подходит именно вам.

Возможно, вам следует одевать нижнее белье в постель, если у вас обильные выделения из влагалища или во время менструации: сон в нижнем белье "может быть лучшим вариантом, чтобы предотвратить ночные беспорядки утром", — говорит Росс.

С другой стороны, мужчины могут испытывать дискомфорт, особенно в яичках, если они спят "коммандос", "из-за сдавливания бедрами или матрасом, когда они вертятся во сне", – говорит Спитц.

Если для вас это проблема, он рекомендует спать в поддерживающем белье, чтобы предотвратить неприятное сдавливание.

Еще одна вещь, которую следует учесть: Когда вы одеваете нижнее белье в постель, ваши гениталии не контактируют непосредственно с пижамой или простыней. Таким образом, вы можете стирать эти вещи немного реже – что плюс, если вы ненавидите стирать.

Сон в нижнем белье также может защитить уретру, трубку, соединяющую мочевой пузырь с внешним миром, от раздражителей или инфекции, отмечает Спитц.

К примеру, "постельное белье в гостиницах и домах друзей может быть постирано с моющими средствами, которые могут вызвать раздражение уретры у некоторых людей", — сказал он. "Нижнее белье, даже свободного кроя, будет служить защитным барьером для уретры".

Шпиц также предупредил, что уретра может быть загрязнена бактериями на постельном белье, если человек терся голым задом о простыню.

"Поскольку большинство людей не меняют постельное белье каждый день, хорошо иметь на себе нижнее белье, которое защищает постельное белье не только от бактерий, но и от утечки мочи или ночных выбросов спермы, которые могут встречаться у некоторых", — добавил Шпиц.

В каком белье лучше спать

Если вы собираетесь спать в нижнем белье, выбирайте мягкие, дышащие материалы, такие как бамбук или хлопок.

Однако не каждая пара белья в вашем ящике подходит для сна. Лучше выбрать вариант, который будет одновременно комфортным и изготовленным из воздухопроницаемых материалов.

"Хлопок и бамбук — хороший выбор для нижнего белья, поскольку они мягкие, поглощают влагу и хорошо пропускают воздух", — говорит доктор Аананд Джерриа, дерматолог из Geria Dermatology в Вероне, штат Нью-Джерси.

Для сна Росс рекомендует носить нижнее белье с полным покрытием, а не стринги, поскольку "анатомически недружественный дизайн стрингов облегчает вредным бактериям толстой кишки путь к влагалищу и мочевому пузырю", что может повысить риск инфицирования.

Если вы когда-либо волновались, что тесное белье может повлиять на вашу фертильность, исследование Гарвардского университета 2018 показало, что может быть определенная польза от ношения боксеров свободного кроя вместо трусов, которые нагревают мошонку. Исследователи изучали общие привычки ношения мужского белья, а не именно ночное белье. Но другие исследования предполагают, что выбор нижнего белья не оказывает заметного влияния на результаты фертильности.

Надеемся, это понятно, но если вы спите в нижнем белье, убедитесь, что это чистая пара – не та, в которой вы ходили на пробежку, или та, которую вытащили из корзины для белья.

"Поскольку белье тесно контактирует с кожей, оно подвергается воздействию пота, жира, грязи, микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, и даже биологических жидкостей", — рассказал дерматолог HuffPost доктор Джошуа Зайхнер, доцент кафедры дерматологии в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке .

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