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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Календарь рыбака на ноябрь 2026: когда клюет рыба и на что ловить

Ноябрь завершает осенний сезон рыбалки и меняет обычное поведение обитателей водоемов. Из-за похолодания вода становится холоднее, рыба чаще держится на глубине, а ее активность зависит от температуры, атмосферного давления и доступности корма.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026 / © pexels.com

Для рыбаков это удобное время, чтобы попытаться поймать щуку, судака или окуня, а при соответствующих условиях — леща, плотву и других представителей мирной рыбы.

Календарь рыбака на ноябрь 2026 поможет спланировать выезды на водоем, сориентироваться в фазах Луны и выбрать соответствующие снасти. В то же время, любой прогноз поклевки следует воспринимать как ориентир: даже в благоприятный день результат зависит от конкретного водоема и погодных условий.

Лунный календарь рыбака на ноябрь 2026 года

В ноябре рыбаки обычно обращают внимание на фазы Луны, планируя время для ловли. Однако научно надежного универсального календаря, гарантирующего хороший улов в определенные даты, нет. Поэтому лунные фазы целесообразно учитывать вместе с прогнозом погоды и сезонными особенностями поведения рыбы.

Ориентировочное распределение периодов для планировки рыбалки:

  • 1-8 ноября — следует проверять глубокие участки, перепады рельефа и места у остатков водной растительности. Для хищника подойдут медленные проводки.

  • 9-11 ноября — период новолуния, который приходится на 9 ноября. Обращайте внимание, прежде всего, на стабильность погоды и реакцию рыбы на приманки.

  • 12–17 ноября — можно планировать выезды на русловые бровки и выходы из глубоких ям. Первая четверть Луны наступает 17 ноября.

  • 18–23 ноября — при отсутствии резких погодных изменений перспективными могут быть участки с перепадами глубин, где держится кормовая рыба.

  • 24-26 ноября — полнолуние приходится на 24 ноября. Проверяйте разные горизонты и не ограничивайтесь одной точкой ловли.

  • 27-30 ноября — в конце месяца рыба может концентрироваться у глубоких зимовальных участков. Перед выездом проверьте местные ограничения на отлов.

Указанные периоды описывают возможные тактические ориентиры, а не гарантированные благоприятные дни. Реальную активность рыбы лучше оценивать по условиям на конкретном водоеме.

Какая рыба лучше всего ловится в ноябре

Щука: поиск хищника на глубине

В холодной воде щука часто держится вблизи перепадов глубин, затопленных коряг и мест, где собирается мелкая рыба. В начале ноября она еще может выходить к прибрежным участкам, но с понижением температуры все чаще перемещается на более глубокие места.

Для ее ловли используют силиконовые приманки, колеблющиеся мормышки и воблеры. Важно не спешить с проводкой: медленные движения и короткие паузы позволяют более тщательно обловить перспективный участок.

Если поклевок нет, попробуйте изменить глубину приманки или перейти к соседней бровке. Изменение цвета само по себе не всегда помогает, если рыба находится в другом горизонте.

Судак: придонная ловля на русловых участках

Судака в ноябре ищут около русловых перепадов, каменистого дна и выходов из глубоких ям. Особое внимание следует уделять местам, где есть течение и достаточно кормовой рыбы.

Для спиннинговой ловли подходит джиг с силиконовыми приманками. После заброса нужно контролировать контакт с дном, чередуя подматывание с паузами. Вес джиг-головки должен соответствовать глубине и силе течения.

При слабом поклевке можно снизить размер приманки, изменить скорость проводки или проверить другой участок рельефа. На незнакомом водоеме полезно начинать с поиска перепадов глубин, а уже потом подбирать конкретную приманку.

Окунь: стаи у кормовой рыбы

Окунь остается доступной целью для спиннинговых любителей даже при заметном похолодании. Он может собираться в стае и преследовать малька вблизи подводных склонов, затопленных препятствий и более глубоких участков водоема.

Для ловли используют небольшие силиконовые приманки, легкие джиговые монтажи и мормышки. Если хищник реагирует вяло, следует снизить размер приманки и увеличить паузы между движениями.

Начните облавливать нижнюю часть склона и проверьте средние горизонты. Такой подход помогает определить, на какой глубине находится активная рыба.

Лещ и плотва: фидер на холодной воде

Мирная рыба в ноябре часто перемещается на более глубокие участки, где температура воды меняется медленнее. Леща следует искать вблизи русла и на ровных участках у перепадов глубин. Плотва может держаться на участках со более спокойным течением.

Для донной ловли подойдет фидер с чувствительной вершинкой. В качестве насадки можно использовать мотыля, опарыша или червя. В холодной воде рыба часто потребляет меньше корма, поэтому лучше начинать с небольших порций прикормки и корректировать их в зависимости от поклевки.

Если рыба не реагирует на насадку, проверьте длину поводка, размер крючка и точку заброса. Чрезмерное количество корма может снизить эффективность ловли, особенно когда рыба малоактивна.

На что ловить рыбу в ноябре

Выбор снастей зависит от вида рыбы, глубины водоема и способа ловли.

  • Для щуки — спиннинг с приманками, которые можно медленно проводить у дна или вдоль подводных укрытий.

  • Для судака — джиговые монтажи с соответствующим весом груза, что позволяет контролировать проводку.

  • Для окуня — легкий спиннинг, небольшие силиконовые приманки и компактные мормышки.

  • Для леща и плотвы — фидер или донная снасть, чувствительный монтаж и животные насадки.

По мере похолодания следует уделять больше внимания медленным проводкам и точному облавливанию перспективных участков. В то же время не нужно использовать тяжелые снасти без необходимости: оснастка должна соответствовать глубине, течению и размеру ожидаемой рыбы.

Как погода влияет на поклевку в ноябре

При планировании рыбалки обращайте внимание на несколько факторов:

Температура воды. Постепенное охлаждение изменяет расположение рыбы и ее пищевую активность. На многих водоемах перспективными становятся более глубокие участки.

Атмосферное давление. Резкие изменения погодных условий могут сопровождаться изменением активности рыбы. Важно оценивать не только значение давления, но и тенденцию его изменения.

Ветер. Сильные порывы затрудняют заброс, контроль приманки и лов с лодки. На открытых водоемах они могут создавать опасные условия.

Осадки и освещение. Облачность или кратковременные осадки иногда изменяют поведение хищника, однако универсального правила для всех водоемов нет.

Уровень воды и течение. После обильных осадков или изменения уровня воды рыба может оставлять привычные точки. Потому полезно проверять несколько участков, а не рассчитывать на одно место.

Полезные советы для рыбалки в конце осени

Чтобы повысить шансы на улов, следуйте нескольким практическим рекомендациям:

  1. Начинайте поиск с глубоких участков, бровок и выходов из ям.

  2. Изменяйте темп проводки, прежде чем полностью отказываться от выбранной приманки.

  3. Для фидерной ловли используйте небольшие порции прикормки и следите за реакцией рыбы.

  4. Проверяйте прогноз погоды прямо перед выездом.

  5. Уточняйте действующие правила рыболовства, суточные нормы отлова и список запрещенных для ловли мест.

  6. Одевайтесь тепло и многослойно, берите запасную одежду, заряженный телефон и фонарь.

В ноябре вода особенно опасна из-за низкой температуры. Не выходите на тонкий лед, избегайте скользких берегов и не отправляйтесь на лодке без спасательного жилета. Если погодные условия ухудшаются, рыбалку лучше прекратить.

FAQ

Когда лучше клюет рыба в ноябре 2026 года?

Самое перспективное время зависит от вида рыбы, водоема и погодных условий. Для поиска щуки и судака следует проверять глубокие бровки и выходы из ям, а для леща и плотвы — участки вблизи русла. При планировании можно учитывать лунные фазы, однако они не гарантируют активную поклевку в конкретную дату.

На что лучше всего ловить рыбу в ноябре?

Для щуки и окуня подходят спиннинговые приманки, в частности силикон и мормышки. Судака часто ловят джигом у дна. Для леща и плотвы можно использовать фидер с мотылем, опарышем или червем. Наилучший вариант определяют по глубине, течению и активности рыбы на конкретном водоеме.

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