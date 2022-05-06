В Беларуси приговорили к 6 годам колонии девушку оппозиционера Протасевича

В Беларуси приговорили к 6 годам колонии девушку оппозиционера Протасевича

Девушку оппозиционера Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу, приговорили в Беларуси к 6 годам колонии.

Софии Сапеге выдвинули обвинения по семи статьям Уголовного кодекса: "разжигание общественной розни", "незаконные действия по информации о личной жизни" и т.д.

Об этом сообщает канал "Еврорадио" в Telegram.

"6 лет колонии. Такой приговор сегодня в Белоруссии вынесли Софии Сапеге", — говорится в сообщении.

Сапега написала прошение о помиловании.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

В Минске ей предъявлены обвинения – в разжигании ненависти. По данным следствия, Сапега вела телеграмм-канал, обнародовавший личные данные белорусских силовиков.

Россиянка София Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.