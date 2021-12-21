Девушка оппозиционера Протасевича написала прошение о помиловании Лукашенко

Ее дело было передано в суд.
Девушка Романа Протасевича, россиянка София Сапега, написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.
Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич радио "Эхо Москвы".
"Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Ждем. Мы все равно надеемся на помилование Лукашенко", — сообщил мужчина.
По словам Дудича, уголовное дело в отношении Сапеги было передано в прокуратуру для отправления в суд. Только после него можно принять какое-либо решение относительно россиянки.
Напомним:
- В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
- Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
- В Минске ей предъявили окончательное обвинение – в разжигании ненависти. По данным следствия, Сапега вела телеграмм-канал, обнародовавший личные данные белорусских силовиков. Ей угрожает шесть лет тюрьмы.