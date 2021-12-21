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Девушка оппозиционера Протасевича написала прошение о помиловании Лукашенко

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Девушка оппозиционера Протасевича написала прошение о помиловании Лукашенко

Instagram / Sofia Sapega

Ее дело было передано в суд.

Девушка Романа Протасевича, россиянка София Сапега, написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.

Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич радио "Эхо Москвы".

"Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Ждем. Мы все равно надеемся на помилование Лукашенко", — сообщил мужчина.

По словам Дудича, уголовное дело в отношении Сапеги было передано в прокуратуру для отправления в суд. Только после него можно принять какое-либо решение относительно россиянки.

Напомним:

  • В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
  • Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
  • В Минске ей предъявили окончательное обвинение – в разжигании ненависти. По данным следствия, Сапега вела телеграмм-канал, обнародовавший личные данные белорусских силовиков. Ей угрожает шесть лет тюрьмы.

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