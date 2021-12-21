"Идеальный хаос": звезда ПСЖ стал героем документального сериала

Netflix расскажет о взлетах и падениях Неймара.

Американская компания Netflix выпускает документальный сериал для форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Сериал получил название "Неймар. Идеальный хаос". Дата выхода – 25 января. Сообщается, что в нем представлены интервью со звездными футболистами Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Дэвидом Бекхэмом.

Этот документальный сериал состоит из трех частей. Режиссер — Дэвид Чарльз Родригес.

"Любимый во всем мире, но также громоотвод для критики. Неймар переживает взлеты и падения в своей личной жизни и блестящей футбольной карьере", — такое описание дали сериалу.

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