"Идеальный хаос": звезда ПСЖ стал героем документального сериала

Netflix расскажет о взлетах и падениях Неймара.
Американская компания Netflix выпускает документальный сериал для форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.
Сериал получил название "Неймар. Идеальный хаос". Дата выхода – 25 января. Сообщается, что в нем представлены интервью со звездными футболистами Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Дэвидом Бекхэмом.
Этот документальный сериал состоит из трех частей. Режиссер — Дэвид Чарльз Родригес.
"Любимый во всем мире, но также громоотвод для критики. Неймар переживает взлеты и падения в своей личной жизни и блестящей футбольной карьере", — такое описание дали сериалу.
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