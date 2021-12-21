"Ідеальний хаос": зірка ПСЖ став героєм документального серіалу

Netflix розповість про злети та падіння Неймара.

Американська компанія Netflix випускає документальний серіал для форварда ПСЖ та збірної Бразилії Неймара.

Про це повідомляє пресслужба стримінгового сервісу.

Серіал отримав назву "Неймар. Ідеальний хаос". Дата виходу – 25 січня. Повідомляється, що в ньому представлені інтерв'ю із зірковими футболістами Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе та Девідом Бекхемом.

Цей документальний серіал із трьох частин. Режисер - Девід Чарльз Родрігес .

"Улюблений у всьому світі, але також громовідвід для критики. Неймар переживає злети та падіння у своєму особистому житті та блискучій футбольній кар'єрі", - такий опис дали серіалу.

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