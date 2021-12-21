Ольга Сумська показала, який вигляд мала майже 30 років тому

Ольга Сумська показала, який вигляд мала майже 30 років тому

Зірка поділилася архівною світлиною.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська вкотре вирішила пригадати свою молодість.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала архівну світлину. Фото було зроблене в театрі імені Лесі Українки. Тоді акторка грала в спектаклі "Дама без камелій", режисером якого був Роман Віктюк. Тоді акторка виконала роль Мони.

Цікаво те, що знімок був зроблений 1992 року. Тоді акторці було 26 років. До речі, Ольга Сумська, яка й зараз має неперевершений вигляд, в молодості була справжньою красунею.

Ольга Сумська в молодості / instagram.com/olgasumska

У артистки виразні риси обличчя. Ольга підкреслює це зазвичай вдалим макіяжем. Окрім цього, в акторки дуже струнка та підтягнута фігура.

До слова, зірка доволі часто ділиться архівними світлинами. Так, акторка може показати знімки зі спектаклів або знімань фільмів.

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