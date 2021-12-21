Украинцев предупредили о вспышке "Омикрона", сразу после "Дельты": когда будет COVID-рост

Сейчас Украина выходит из волны заболеваемости "Дельтой".

Штамм "Омикрон" является в Украине потенциальной угрозой начала роста COVID-заболеваемости в январе 2022 года. Ожидается, что количество случаев заболевания во время новой вспышки может быть больше, чем во время "Дельты".

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко 21 декабря.

По его словам, сейчас в Украине в отличие от Европы наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Однако "Омикрон"-штамм все еще остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине уже шестую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал Ганиченко.

В то же время он предполагает, что благодаря тому, что уже многие украинцы вакцинированы против коронавируса, новая вспышка заболеваемости может быть с меньшими показателями. Речь идет о том, что количество случаев заражения "Омикроном" может быть значительно больше, чем при "Дельте", однако количество госпитализаций и смертности будет ниже.

"Потенциально по случаям мы можем иметь большие цифры, но с госпитализациями и смертностью, по состоянию на сегодняшний день, мы ожидаем меньшие цифры, чем в текущей волне Дельты, из которой мы выходим", — пояснил он.

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