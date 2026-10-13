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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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526
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря на его непростую энергетику, благоприятен для любых начинаний — успех в них гарантирован.

Символ дня: яблоко — как символ выбора между добром и злом.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, оливковый, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают критическими, но они легко могут перейти в хроническую фазу, поэтому очень важно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: очень важно отказаться от калорийной пищи и мясных продуктов в любом их виде.

Стрижка дня: к волосам сегодня лучше не прикасаться — стрижка может разрушить планы и вызвать физическое и психическое недомогание.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на дом и хозяйство.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают вещими, но сбываются только через несколько лет.

Табу дня: нельзя ничего разрушать и уничтожать — даже бумагу лучше не рвать, не говоря уже о более серьезных действиях.

Цитата дня: «В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут» (Энди Уорхол).

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