Дівчина опозиціонера Протасевича написала прохання про помилування на ім'я Лукашенка

Дівчина опозиціонера Протасевича написала прохання про помилування на ім'я Лукашенка

Її справу передали до суду.

Дівчина Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, написала прохання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка.

Про це повідомив її вітчим Сергій Дудич радіо "Эхо Москвы".

"Я знаю, що Софія написала прохання про помилування. Чекаємо. Ми все одно сподіваємось на помилування Лукашенком", - повідомив чоловік.

За словами Дудича, кримінальну справу стосовно Сапеги передали до прокуратурі для відправлення до суду. Лише після нього можна ухвалити якесь рішення щодо росіянки.

Нагадаємо:

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.

Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

У Мінську їй висунули остаточне звинувачення – у розпалюванні ненависті. За даними слідства, Сапега вела телеграм-канал, який оприлюднював особисті дані білоруських силовиків. Їй загрожує шість років тюрми.