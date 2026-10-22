Що означає статус «Потребує уточнення» у «Резерв+» і як діяти далі

Що означає статус «Потребує уточнення» / © ТСН

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Військовозобов’язані українці під час перевірки свого мобілізаційного застосунку «Резерв+» можуть натрапити на сповіщення «Потребує уточнення». Такий статус свідчить про потребу ретельної перевірки інформації, пошуку причин виникнення напису та, за потреби, усунення виявлених розбіжностей. Розповідаємо, що робити, якщо у «Резерв+» є статус «Потребує уточнення».

Про це розповіли у Житомирському обласному ТЦК та СП.

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Статус «Потребує уточнення» у застосунку «Резерв+»: що робити

Застосунок «Резерв+» відкриває громадянам доступ до їхніх військово-облікових даних із державного реєстру «Оберіг», а також дає можливість надсилати запити на коригування виявлених помилок. Саме тому фахівці радять регулярно перевіряти свій електронний кабінет.

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Першочергово варто пересвідчитися, що поточний статус військового обліку повністю відповідає реальному стану справ. Окрім цього, важливо звірити вказані номери контактних телефонів та адресу фактичного проживання — особливо якщо ці відомості нещодавно змінювалися.

Поява напису «Потребує уточнення» свідчить про те, що внесена до системи інформація потребує додаткової верифікації. Залишати таке повідомлення поза увагою не рекомендують, адже воно може бути наслідком некоректних даних або розбіжностей у реєстрі.

У разі виявлення такого статусу можна скористатися функцією «Виправити дані онлайн», якщо вона доступна вам у застосунку. Цей інструмент дозволяє дистанційно сповістити про наявні помилки та спробувати відкоригувати їх без візиту до ТЦК.

Проте онлайн виправити дані можна не завжди. Якщо в кабінеті висвітлюються чужі відомості, виникають системні збої або процедура дистанційного виправлення не дає результату, громадянину доведеться особисто навідатися до ТЦК.

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Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну № 560, працівники ТЦК мають право вручати повістки цілодобово, у тому числі після 22:00 та вночі. Вручення може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, будівлях чи на блокпостах.

Сам факт нічного оповіщення не є порушенням закону, однак це не надає представникам ТЦК додаткових повноважень для проникнення до приватного житла чи готельного номера.

Як пояснив військовий юрист Данило Гончаренко, стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла, тому самовільно заходити до квартири чи будинку для вручення повістки або перевірки документів заборонено.

Входження до житла без згоди мешканця чи рішення суду можливе лише для працівників поліції у виняткових невідкладних випадках — порятунок життя, переслідування підозрюваного чи припинення злочину. Воєнний стан або наявність повістки не дають права зламувати двері.

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Новий спільний наказ Нацполіції та ТЦК і СП чітко врегулював порядок перевірки документів, затримання та доправлення військовозобов’язаних. Згідно з документом, затримання можуть здійснювати виключно поліцейські за наявності правопорушення або перебування особи в розшуку через реєстр «Оберіг». Перевірки документів проводитимуться в громадських місцях, на блокпостах чи за місцем проживання без права проникнення до житла.

Процедура затримання вимагає обов’язкового складання протоколу, роз’яснення прав, забезпечення безперервної відеофіксації на бодикамеру та дотримання граничного терміну — не більше трьох годин від моменту обмеження свободи. Доправлення громадянина до найближчого або профільного ТЦК має відбуватися виключно транспортом поліції, а представники ТЦК можуть лише супроводжувати затриманого.

Після доправлення відомості фіксуються в системі «Оберіг» із видачею довідки, після чого особу можуть направити на ВЛК, розгляд адмінсправи чи уточнення даних. Для запобігання зловживанням Нацполіція та ТЦК зобов’язані проводити щоденну звірку даних про кількість затриманих та доправлених осіб.

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