ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
66
Время на прочтение
3 мин

Что означает статус «Требует уточнения» в «Резерв+» и как действовать дальше

В приложении «Резерв+» военнообязанные могут увидеть статус «Требует уточнения». Рассказываем, как поступать в такой ситуации и в каких случаях придется обратиться в ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Что означает статус «Требует уточнения»

Что означает статус «Требует уточнения» / © ТСН

Военнообязанные украинцы во время проверки своего мобилизационного приложения «Резерв+» могут увидеть уведомление «Требует уточнения». Такой статус свидетельствует о необходимости тщательной проверки информации, поиске причин возникновения надписи и, при необходимости, устранении выявленных разногласий. Рассказываем, что делать, если в «Резерв+» есть статус «Требует уточнения».

Об этом рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП.

Статус «Требует уточнения» в приложении «Резерв+»: что делать

Приложение «Резерв+» открывает гражданам доступ к их военно-учетным данным из государственного реестра «Оберег», а также дает возможность отправлять запросы на корректировку выявленных ошибок. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять свой электронный кабинет.

В первую очередь стоит убедиться, что текущий статус военного учета полностью соответствует реальному положению дел. Кроме этого важно сверить указанные номера контактных телефонов и адрес фактического проживания — особенно если эти сведения недавно менялись.

Появление надписи «Требует уточнения» свидетельствует о том, что внесенная в систему информация требует дополнительной верификации. Оставлять без внимания такое сообщение не рекомендуют, ведь оно может быть следствием некорректных данных или разбежностей в реестре.

В случае обнаружения такого статуса можно воспользоваться функцией «Исправить данные онлайн», если она доступна в приложении. Этот инструмент позволяет дистанционно сообщить об имеющихся ошибках и попытаться откорректировать их без посещения ТЦК.

Но онлайн исправить данные можно не всегда. Если в кабинете показываются чужие сведения, появляются системные сбои или процедура дистанционного исправления не дает результата, гражданину придется лично посетить ТЦК.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, согласно постановлению Кабмина №560, работники ТЦК имеют право вручать повестки круглосуточно, в том числе после 22:00 и ночью. Вручение может осуществляться по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, зданиях или на блокпостах.

Сам факт ночного оповещения не является нарушением закона, но это не дает представителям ТЦК дополнительных полномочий по проникновению в частное жилье или гостиничный номер.

Как пояснил военный юрист Даниил Гончаренко, статья 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилья, поэтому самовольно заходить в квартиру или дом для вручения повестки или проверки документов запрещено.

Вхождение в жилье без согласия жильца или решения суда возможно только для работников полиции в исключительных неотложных случаях — спасение жизни, преследование подозреваемого или прекращение преступления. Военное положение или наличие повестки не дают права взламывать дверь.

Новый совместный приказ Нацполиции и ТЦК и СП четко урегулировал порядок проверки документов, задержания и доставки военнообязанных. Согласно документу, задержание могут проводить только полицейские при наличии правонарушения или нахождения лица в розыске в реестре «Оберег». Проверки документов будут проводиться в общественных местах, на блокпостах или по месту жительства без права проникновения в жилье.

Процедура задержания требует обязательного составления протокола, разъяснения прав, обеспечения непрерывной видеофиксации на бодикамеру и соблюдения предельного срока — не более трех часов с момента ограничения свободы. Отправка гражданина в ближайший или профильный ТЦК должна проводиться исключительно транспортом полиции, а представители ТЦК могут только сопровождать задержанного.

После доставки сведения фиксируются в системе «Оберег» с выдачей справки, после чего лицо может быть направлено на ВВК, рассмотрение админдела или уточнение данных. Для предотвращения злоупотреблений, Нацполиция и ТЦК обязаны проводить ежедневную сверку данных о количестве задержанных и доставленных лиц.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie