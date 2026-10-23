Плутанина з відстрочками від мобілізації: чому одним їх подовжили автоматично, а іншим відмовляють

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В Україні виникла плутанина навколо процедури продовження відстрочок від призову. Частині військовозобов’язаних термін дії документів уже автоматично подовжили до 28 січня 2027 року, тоді як іншим громадянам у ЦНАПах чи ТЦК відмовляють навіть у прийомі заяви.

Адвокатка Дар’я Тарасенко роз’яснила причинно-наслідкові зв’язки таких розбіжностей у роботі установ та оцінила правомірність подібних відмов.

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За спостереженнями правознавиці, Міноборони вже запустило процес автоматичного подовження відстрочок. Чимало військовозобов’язаних вже побачили новий термін дії — до 28 січня 2027 року, без потреби знову йти до ЦНАПу та подавати документи.

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Водночас правозахисниця вказує на суттєвий юридичний нюанс. Автоматичне подовження мало б стартувати лише після ухвалення офіційного указу президента про продовження мобілізації, якого на момент її заяви ще не було.

Юристка припускає, що посадовці вирішили оновити дані завчасно, аби розвантажити установи та уникнути величезних черг у ТЦК і ЦНАПах наприкінці поточного терміну дійсності документів.

Водночас громадяни, які мусять подавати документи особисто, зіткнулися з новими перешкодами. За словами Тарасенко, окремі ЦНАПи повертають заяви назад, аргументуючи це відсутністю свіжого президентського указу.

Правозахисниця наголошує, що такі дії є незаконними. Відповідно до оновленої постанови Кабміну №560, центри надання адміністративних послуг зобов’язані брати документи на подовження відстрочки, якщо до завершення поточного терміну залишається менш ніж 30 днів. Отже, відсутність нового указу не дає посадовцям права відмовляти у прийомі заяви.

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Що відбувається у комісіях при ТЦК

Суперечлива практика спостерігається і в комісіях при ТЦК. За спостереженнями адвокатки, там нерідко відхиляють прохання про подовження, посилаючись на те, що чинний термін ще не сплив, а новий період мобілізації офіційно не визначений.

Деякі комісії не дають миттєвої відмови, а залишають розгляд справи на потім. На думку Тарасенко, члени комісій просто чекають на підписання чергового указу про загальну мобілізацію, аби мати юридичні підстави для встановлення нових дат.

Водночас юристка не виключає, що ТЦК мають право продовжувати відстрочку одразу на наступні 90 днів. Втім, як зазначає фахівчиня, у своїй практиці вона поки не бачила конкретних рішень, ухвалених за такою схемою.

Що стало причиною плутанини

Головним джерелом цієї плутанини адвокатка вважає прогалини в законодавстві. Уряд детально розписав механізм прийому звернень через ЦНАПи, але не дав чітких інструкцій щодо дій комісій ТЦК у той проміжок часу, коли старий термін іще триває, а новий указ про мобілізацію ще не набрав чинності.

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Тарасенко сподівається, що необхідні уточнення внесуть до наступної редакції постанови Кабінету Міністрів №560. Вона сподівається, що в новій редакції урядовці врегулюють порядок ухвалення рішень для комісій саме на такий перехідний період.

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