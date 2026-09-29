Відстрочка від мобілізації по-новому: як подовжити через ЦНАП від 1 жовтня

ЦНАП / © УНІАН

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Від 1 жовтня військовозобов’язані зможуть подовжувати відстрочку від мобілізації через ЦНАП за новими правилами. Це стосується тих, у кого термін дії документа вже закінчується.

Про це повідомляє адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Коли подавати документи на подовження відстрочки до ЦНАПу

Основною зміною є встановлення конкретного строку, протягом якого ЦНАПи прийматимуть документи на подовження відстрочки.

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«Якщо до завершення відстрочки залишилося менше ніж 30 календарних днів, військовозобов’язаний може подати документи на її подовження», — роз’яснила адвокатка.

Раніше чітких термінів не було, тому ЦНАПи приймали заяви по-різному. За новими правилами подати документи на подовження відстрочки можна лише тоді, коли до її кінця залишається менше ніж 30 днів. Якщо ж залишається понад 30 днів, у прийомі заяви за тією самою підставою відмовлять.

Які документи потрібні для переоформлення відстрочки

За урядовими правилами якщо всі дані є в державних реєстрах і підстави не змінилися, відстрочка подовжується автоматично. Якщо ж автоматично подовжити її не вдасться, ТЦК повідомить про це військовозобов’язаного, щоб той надав паперові документи.

Як зазначає Дар’я Тарасенко, окремого спрощеного бланка суто для «подовження» не передбачено. Громадянам необхідно пройти стандартну процедуру подання заяви та знову надати повний комплект підтвердних документів, які засвідчують право на відстрочку.

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Оскільки загальну мобілізацію в Україні подовжено до 31 жовтня 2026 року, подати документи за зазначеним алгоритмом можна буде від 1 жовтня.

Відстрочка від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан і мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має оформлену відстрочку чи бронювання.

Раніше ми пояснювали, кого можуть мобілізувати від 1 жовтня, які дані потрібно оновити протягом семи днів та що відомо про останні зміни у правилах бронювання працівників.

Також адвокатка Дар’я Тарасенко детально розібрала вимоги прикордонників до військовозобов’язаних із відстрочкою та пояснила, у яких випадках чоловіків не випустять за кордон.

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До слова, наявність другого паспорта не звільняє українців від мобілізації. Для людей із двома громадянствами діють такі самі правила та закони, як і для всіх інших військовозобов’язаних.

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