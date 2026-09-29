Мігрені, здуття і "туман" у голові: перші ознаки клімаксу, які можуть початися вже у 30 років

Клімакс може початися у 30 років з неочевидних симптомів / © www.credits

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Живіт болить, голова розколюється, а відчуття втоми не минає навіть після відпочинку. Для багатьох жінок після 30 років такі симптоми стають звичними, але іноді за проблемами з травленням, мігренями, перепадами настрою і так званим «туманом у голові» може стояти перименопауза.

Про це пише Daily Mail.

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Перименопауза — це період гормональних змін, який передує менопаузі. В цей час рівень гормонів коливається, а симптоми можуть бути дуже різними та зовсім не нагадувати класичні припливи чи нічну пітливість.

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Перименопауза може початися за десять років до менопаузи

Гінекологиня Гаріс Чемберс, яка обіймає посаду медичної директорки застосунку Clue, пояснює, що саме визначення менопаузи часто неправильно розуміють. Менопауза — це не багаторічний період симптомів, а конкретний момент, коли минає 12 місяців від останньої менструації.

Перименопауза ж може розпочатися за десять років до цієї дати. Тому перші гормональні коливання потенційно можуть розпочатись між 30 та 40 роками.

Водночас приблизно одна зі 100 жінок переживає менопаузу ще до 40 років. Такий стан називають передчасною недостатністю яєчників, однак значно більше жінок у віці 30+ можуть мати ранні прояви перименопаузи, не усвідомлюючи цього.

Не лише припливи: які симптоми можуть з’явитися у 30 років

Найчастіше з перименопаузою пов’язують припливи, нічну пітливість і нерегулярні місячні. Однак на ранніх етапах цих ознак може не бути взагалі, через що гормональні зміни залишаються непоміченими.

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За словами докторки Чемберс, коливання рівня естрогену можуть впливати на різні системи організму. Серед менш відомих проявів вона називає проблеми з травленням, головний біль, мігрень, зміни стану шкіри та волосся, а також біль у суглобах і м’язах.

Зокрема, зміни рівня гормонів можуть позначатися на роботі травного тракту. У жінок можуть посилюватися кислотний рефлюкс, з’являтися здуття, сповільнюватися травлення і виникати нові харчові чутливості.

Окрему увагу лікарка звертає на головний біль. У жінки, яка раніше не мала проблем із мігренню або помічає, що напади стали значно сильнішими, причиною можуть бути гормональні коливання.

«Коли у жінки постійно болить голова, вона може думати, що це стрес, але під час перименопаузи через гормональні зміни підвищується ймовірність мігрені», — пояснила докторка Чемберс.

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Серед інших можливих змін вона називає підвищену чутливість шкіри та алергічні реакції, витончення волосся, а також скутість суглобів і біль у м’язах.

Чому перименопаузу плутають зі стресом

Проблема полягає у тому, що ранні симптоми дуже схожі на прояви інших станів. Постійну втому можна списати на перевантаження, проблеми з травленням — на синдром подразненого кишківника, а головний біль — на стрес чи звичайну мігрень.

У деяких випадках паралельно можуть існувати інші захворювання, наприклад, ендометріоз, патології щитоподібної залози чи аутоімунні розлади. Через це окремі симптоми легко пояснити іншою причиною, не пов’язавши їх між собою.

Медикиня зазначає, що коли 38-річна жінка приходить зі скаргами на рефлюкс, здуття і мігрень, перименопауза далеко не завжди стає першою версією, яку розглядає лікар.

Так сталося і з 50-річною Сонією Данліві з Букінгемширу. Майже одразу після 30-річчя у неї з’явилися серйозні проблеми зі шлунком, а згодом — хронічне виснаження і різкі перепади настрою. Спочатку лікарі пояснювали симптоми синдромом подразненого кишківника та іншими причинами.

Жінка розповіла, що лише пізніше зрозуміла: багато років тому її симптоми могли бути пов’язані з перименопаузою. За її словами, гормональну терапію вона отримала вже після настання менопаузи.

Як відстежувати зміни

За словами докторки Чемберс, під час перименопаузи гормональні аналізи крові можуть бути ненадійними через різкі коливання рівня гормонів протягом дня. Натомість більш інформативною може бути докладна історія симптомів у динаміці.

Вона радить фіксувати зміни менструального циклу, проблеми зі сном, фізичні симптоми та інші незвичні відчуття. Такий щоденник може допомогти лікареві побачити закономірність, яку складніше помітити під час однієї консультації.

За словами експертки, три-шість місяців таких спостережень можуть дати значно повнішу картину змін в організмі.

Як лікують симптоми перименопаузи

Медичні методи під час перименопаузи не зупиняють сам природний перехід. Їхня мета — полегшити симптоми, підтримати гормональний баланс і зменшити вплив змін на повсякденне життя.

Водночас схема лікування має підбиратися індивідуально з урахуванням стану здоров’я, медичних ризиків та репродуктивних планів жінки. Це особливо важливо для тих, хто ще планує вагітність.

Перименопауза та ранні зміни жіночого організму — останні новини

Перименопауза може початися значно раніше, ніж очікують багато жінок. Нещодавно лікарі розповіли про перименопаузу до 40 років та зазначили, що приблизно 1% жінок переживають менопаузу до цього віку.

Окремо медики звертають увагу на ситуації, коли гормональні зміни накладаються на інші важливі періоди життя. Зокрема, перименопауза може збігтися з післяпологовими змінами, через що втому, безсоння, перепади настрою і «туман» у голові легко пояснити доглядом за дитиною.

Водночас симптоми гормональної перебудови не обмежуються припливами та нічною пітливістю. Велике опитування понад 12 тисяч жінок показало, що серед найпоширеніших скарг були фізична втома, виснаження, дратівливість та проблеми зі сном і травленням, що ще раз демонструє широкий спектр можливих проявів менопаузального переходу.

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