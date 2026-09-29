Середня зарплата в Україні зросла: де платять майже 80 тисяч гривень

Зарплата / © УНІАН

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У серпні 2026 року середня зарплата в Україні становила 31 892 гривні. За рік вона зросла на 23,1%, але порівняно з липнем трохи зменшилася — на 1,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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У яких регіонах України найвищі та найнижчі зарплати

За даними Держстату, розмір середньої заробітної плати суттєво різниться залежно від регіону.

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Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в таких областях і столиці:

м. Київ — 48 705 грн;

Луганська область — 33 981 грн;

Київська область — 32 404 грн.

Найнижчі показники середньої зарплати зафіксовані в таких регіонах:

Чернівецька область — 22 807 грн;

Кіровоградська область — 22 869 грн.

Де найвищі та найнижчі зарплати за видами діяльності

Розподіл доходів залежно від галузі також демонструє значний розрив:

Найвища середня зарплата зафіксована у сфері інформації та телекомунікацій — 79 170 грн.

Найнижча середня зарплата залишається у галузі освіти — 19 109 грн.

Зарплата в Україні у серпні 2026 року / © Державна служба статистики України

Як змінилися доходи українців у серпні 2026 року

Повідомляється, що в серпні більшість галузей зафіксувала зниження середньої зарплати порівняно з липнем. Найменше доходи впали у сфері адмінпослуг (на 0,4%), а найбільше — в медичній і соціальній сферах (на 6,2%).

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Водночас у деяких сферах зарплати зросли на 0,1–4,7%. Доходи підвищилися у будівництві, IT, науці, торгівлі, держуправлінні та обороні, нерухомості, а також у сфері культури і спорту.

За даними Держстату, на 1 вересня 2026 року борг із виплати зарплат в Україні сягнув 3,8 млрд грн.

Робота в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні готують нову систему оплати праці в держсекторі. Запровадження єдиної тарифної сітки зробить зарплати й надбавки справедливими та зрозумілими від самого початку кар’єри.

Раніше ми повідомляли, що середньомісячна зарплата досвідченого вчителя 2027 року в презентації Мінфіну передбачена на рівні 27,3 тис. грн.

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До слова, вчителі в Україні показали свої вересневі аванси, суми яких у деяких випадках становили 1 250–2 000 гривень. Дописи освітян спричинили жваве обговорення у Мережі.

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