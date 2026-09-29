Білл Гейтс зробив моторошне попередження: що може спричинити загибель мільярда людей

Білл Гейтс / © Associated Press

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс опублікував нове тривожне попередження щодо штучного інтелекту, стверджуючи, що він може «спричинити мільярд смертей».

Про це пише LADbible.

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70-річний мільярдер Гейтс пропрацював у сфері технологій протягом десятиліть, тому можна сміливо сказати, що він дещо знає про такі речі, як штучний інтелект.

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Раніше він попереджав, що лише три професії переживуть бум технологій штучного інтелекту, і навіть передбачив дещо жахливий потенційний «сценарій кінця світу».

Тепер у новому інтерв’ю виданню Гейтс висловив ще одне занепокоєння та сказав, що штучний інтелект може призвести до «мільярда смертей», якщо ця розумна технологія потрапить не в ті руки.

«Штучний інтелект, безумовно, достатньо потужний, щоб спричинити події, що спричиняють мільярд смертей», — пояснив мільярдер.

За словами технологічного підприємця, проблема полягає не лише у можливостях самого ШІ, а й у тому, в чиїх руках опиниться ця технологія та наскільки ефективними будуть механізми контролю.

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Він також попередив, що штучний інтелект може ускладнити та зробити небезпечнішим для людей розрізнення між вченими з добрими намірами, які працюють над життєво важливими ліками, та зловмисниками, які створюють біологічну зброю.

«Хотів би я, щоб було легше розрізняти добрі наміри, наприклад, бажання розробити нові ліки від хвороби, від негативних намірів, тобто бажання розробити інструмент біотероризму», — зазначив мільярдер.

Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту має супроводжуватися запобіжниками та зовнішнім контролем. Він звернувся до концепції «аварійного вимикача», який міг би вимкнути ШІ, якщо той став би занадто потужним. Водночас, Гейтс визнав, що цього недостатньо.

Тим часом, у WP зауважили, що раніше Гейтс традиційно був оптимістично налаштований щодо того, що штучний інтелект зробить світ кращим місцем, борючись із хворобами та покращуючи життя людей. Але в есе, опублікованому в серпні, він сказав, що зараз стурбований тим, що штучний інтелект завдасть більше шкоди, ніж користі.

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Його колеги-технологічні магнати, включаючи Сема Альтмана та Ілона Маска, приєдналися до Гейтса, закликаючи до уповільнення розвитку штучного інтелекту, який, на думку деяких експертів, може призвести до масового знищення людства за допомогою біологічної зброї та ядерної війни.

Раніше ми писали, що американська компанія Anthropic припинила спроби використати її модель штучного інтелекту для розроблення біологічної зброї та кібершпигунства.

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