Зарплата у військових / © ТСН.ua

Реклама

Військовим необхідно переглянути базове фінансове забезпечення. Мінімальна зарплата захисника має складати 2000 доларів.

Про це заявив сержант батальйону «Свобода» НГУ Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Він зазначив, що позитивно оцінює реформу виплат, яка відбулася у війську, однак вважає її лише першим етапом. За його словами, необхідні наступні термінові кроки, зокрема щодо базової зарплати військовослужбовців.

Реклама

Чому військових не влаштовує нинішня базова зарплата

Первухін наголосив, що надбавки за виконання особливих завдань є важливими, однак військових передусім турбує саме гарантована базова виплата.

Він навів як приклад ситуацію, коли військовослужбовець протягом місяця перебуває на війні та отримує 120 тисяч гривень. За словами сержанта, така сама сума у 2022 році та зараз має зовсім різну купівельну спроможність.

«120 тисяч, які ми отримували в 22-му році, які отримуємо зараз, — це абсолютно кардинальні цифри», — зазначив він.

Первухін пояснив, що змінилася і вартість товарів, тоді як сама сума виплат залишилася стабільною. Зокрема, він порівняв купівельну спроможність зарплати через вартість хліба: за його оцінкою, у 2022 році на відповідну суму можна було придбати близько 4500 одиниць хліба, тоді як зараз — максимум близько 2000–2100.

Реклама

Скільки має отримувати український захисник

На запитання про мінімальний рівень фінансового забезпечення військовослужбовця Первухін відповів, що це має бути близько 2000 доларів із прив’язкою до курсу валют.

Водночас він зазначив, що виплати за перебування на передовій можна зберегти, але, на його думку, їх варто виплачувати ширшому колу військовослужбовців.

Зарплата у військових — останні новини

Нагадаємо, у червні 2026 року Міноборони запустило масштабну реформу військової служби, яка запроваджує нові типи контрактів з чітко визначеними термінами, а також підвищення грошового забезпечення преміями за результати на полі бою.

Виплати у рамках піхотно-штурмового контракту вираховуються так: 10 тисяч грн за день на позиціях, 20 тисяч — це базове військове забезпечення, 20 тисяч — за добу ударно-пошукових дій, а 40 тисяч.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів