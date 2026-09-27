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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Тривога та винищувачі біля кордону з Україною: що сталося у сусідній країні

Для контролю ситуації румунські військові підняли в повітря два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які патрулюють регіон.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Винищувач F-18

Винищувач F-18 / © AFP

У ніч проти 27 вересня невідома повітряна ціль увійшла в повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. Через загрозу для населення в одному з районів повіту Тулча оголосили повітряну тривогу, а для спостереження за об’єктом підняли винищувачі.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, радари зафіксували повітряну ціль у районі селища Кілія-Веке, неподалік від річкового кордону з Україною.

Після цього Національний центр військового управління поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення. О 23:32 жителям північної частини повіту Тулча надіслали повідомлення через систему RO-Alert.

У небо підняли винищувачі

Для контролю ситуації румунські військові підняли в повітря два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які патрулюють регіон. Також до моніторингу залучили румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT.

За інформацією румунського Міноборони, ціль увійшла в повітряний простір країни поблизу Кілії-Веке та протягом кількох хвилин рухалася вздовж Кілійського гирла.

Згодом радіолокаційний контакт із ціллю втратили в районі села Пардіна. Близько 00:48 повітряну тривогу в повіті Тулча скасували.

Російська загроза для НАТО — останні новини

Нагадаємо, Росія все частіше б’є по західних регіонах України та взяла під приціл кордони з ЄС. Падіння дронів «Гербер» у Молдові й Румунії та саботаж у Польщі, вважають у ISW, є частиною єдиної стратегії Кремля з випробування оборони ЄС і НАТО.

Також винищувачі НАТО перехопили російську ескадрилью, яка опинилася над Балтійським морем. Це були транспортні літаки Ту-134 і невстановлена кількість винищувачів МіГ-31 і Су-30.

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