В Днепре раздались взрывы

В Днепре 6 мая около 11:35 раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают жители города в Сети.

Местные власти призвали людей не выходить из укрытий до "отбоя".

Напомним, 4 мая в 19.53 в Днепре объявили воздушную тревогу. В течение десяти минут в городе были слышны мощные взрывы. Россия нанесла ракетный удар по центральной части Днепра.

Уже в 21:16 в российских Telegram-каналах начали появляться видео момента удара по автомобильно-железнодорожному Амурскому мосту с разных ракурсов – их "слили" России.

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