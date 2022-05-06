У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі 6 квітня близько 11:35 пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють мешканці міста в Мережі.

Місцева влада закликала людей не виходити з укриттів.

Нагадаємо, 4 квітня о 19:53 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Протягом десяти хвилин у місті було чутно потужні вибухи. Росія завдала ракетного удару по центральній частині Дніпра. Вже о 21:16 у російських Telegram-каналах почали з'являтися відео моменту удару по автомобільно-залізничному Амурському мосту з різних ракурсів - їх "злили" Росії.

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