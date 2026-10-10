Зрання у Львові сталися вибухи: що відомо про наслідки (оновлено)

Львів. / © ТСН

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Зранку суботи, 10 жовтня, у Львові сталися вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Що відомо про атаку на місто — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Львові о 07:07 розпочалася повітряна тривога, яка тривала пів години. Військові попереджали про реактивний БпЛА курсом на місто. Менш ніж за 20 хвилин обласний центр сколихнули вибухи. Влада повідомляє про роботу сил ППО.

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«У Львові працює ППО», — повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Згодом чиновник додав, що поблизу Львова було знищено безпілотник, який вранці зайшов до повітряного простору області.

«Попередньо, минулося без жертв, постраждалих та руйнувань», — повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, зранку в Івано-Франківську сталася серія вибухів. Майже годину місто перебувало під атакою БпЛА.

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