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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Утро Россия атаковала Львов: произошли взрывы — что известно

Во время воздушной тревоги желтого уровня во Львове прогремели взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Львов.

Львов. / © ТСН

Утром субботы, 10 октября, во Львове произошли взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Что известно об атаке на город — читайте в материале ТСН.ua.

Во Львове в 07:07 началась воздушная тревога, длившаяся полчаса. Военные предупреждали о реактивном БПЛА курсе на город. Менее чем через 20 минут областной центр потрясли взрывы. Власти сообщают о работе сил ПВО.

«Во Львове работает ПВО», — сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Напомним, с утра в Ивано-Франковске произошла серия взрывов. Около часа город находился под атакой БпЛА.

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