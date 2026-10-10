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Утро Россия атаковала Львов: произошли взрывы — что известно
Во время воздушной тревоги желтого уровня во Львове прогремели взрывы.
Утром субботы, 10 октября, во Львове произошли взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Что известно об атаке на город — читайте в материале ТСН.ua.
Во Львове в 07:07 началась воздушная тревога, длившаяся полчаса. Военные предупреждали о реактивном БПЛА курсе на город. Менее чем через 20 минут областной центр потрясли взрывы. Власти сообщают о работе сил ПВО.
«Во Львове работает ПВО», — сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Напомним, с утра в Ивано-Франковске произошла серия взрывов. Около часа город находился под атакой БпЛА.