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РФ и Беларусь начали новые военные учения у границ
В Беларуси с участием России и других стран ОДКБ начались военные учения «Нерушимое братство-2026», во время которых более 1,5 тысяч военных будут отрабатывать привлечение авиации, сотен дронов и сценарии «биологических угроз».
В понедельник, 12 октября, в Беларуси стартуют военные учения «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026», участие в которых примет Россия и другие союзники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом сообщает сайт ОДКБ.
Эти учения будут продолжаться 12-16 октября.
В учениях принимают участие контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Среди них — военные контингенты, подразделения органов внутренних дел (полиции) и национальной гвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского военного контингента составляют подразделения общевойсковой армии Центрального военного округа», — говорится в сообщении ОДКБ.
В общей сложности задействовано более 1500 военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных БпЛА.
На сайте ОДКБ эти военные учения называют отработкой проведения «миротворческих операций». Среди прочего будут отрабатываться вопросы «ликвидации источников биологических угроз».
Учения будут проводить на полигонах «Лосвидо» и «Стародорожский».
Напомним, ранее белорусское Минобороны заявляло, что с 18 мая в стране стартовали учения подразделений по боевому применению ядерного оружия. Они проходили во взаимодействии с российскими военными. Тогда руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что Россия использует совместные с Беларусью ядерные учения как элемент гибридного давления и запугивания Европы, а не сугубо военный инструмент.