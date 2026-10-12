РФ та Білорусь розпочали нові військові навчання біля кордонів

Росія розпочала навчання у Білорусі / Фото: сайт ОДКБ

Реклама

У понеділок, 12 жовтня, у Білорусі стартують військові навчання «Непорушне братерство-2026» та «Бар’єр-2026», участь у яких візьме Росія та інші союзники Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє сайт ОДКБ.

Реклама

Триватимуть ці навчання 12-16 жовтня.

Реклама

«У навчаннях беруть участь контингенти військ (колективних сил) ОДКБ Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан. Серед них — військові контингенти, підрозділи органів внутрішніх справ (поліції) та національної гвардії, а також оперативні групи Об’єднаного штабу та Секретаріату ОДКБ. Основу російського військового контингенту становлять підрозділи загальновійськової армії Центрального військового округу», — йдеться у повідомленні ОДКБ.

Загалом задіяно понад 1500 військовослужбовців та понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, у тому числі близько 80 різнотипних БПЛА.

На сайті ОДКБ ці військові навчання називають відпрацюванням проведення «миротворчих операцій». Серед іншого відпрацьовуватимуть питання «ліквідації джерел біологічних загроз».

Навчання проводитимуть на полігонах «Лосвідо» та «Стародорожський».

Реклама

Нагадаємо, раніше білоруське Міноборони заявляло, що від 18 травня у країні тривали навчання підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Вони відбувалися у взаємодії з російськими військовими. Тоді керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що Росія використовує спільні з Білоруссю ядерні навчання як елемент гібридного тиску та залякування Європи, а не як суто військовий інструмент.

Новини партнерів

Новини партнерів