На Волыни в дворовом туалете утонул мужчина

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
В поселке Ратное на Волыни 42-летний мужчина утонул в дворовом туалете.
О несчастном случае сообщило местное издание "Район.Ратне".
В полиции подтвердили эту информацию. Погибшему было 43 года, проживал в поселке Ратное.
Известно, что тело в выгребной яме обнаружили местные жители, но почему мужчина туда упал – по собственной неосторожности или из-за недостатков в конструкции – пока неизвестно.
"По внешним признакам следов насильственной смерти не было обнаружено. Но окончательные причины смерти установят на судмедэкспертизе, куда направили тело", — отметили в комментарии для ZAXID.NET в пресс-службе полиции Волыни.
Напомним, в Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.
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