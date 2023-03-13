На Волыни в дворовом туалете утонул мужчина

В поселке Ратное на Волыни 42-летний мужчина утонул в дворовом туалете.

О несчастном случае сообщило местное издание "Район.Ратне".

В полиции подтвердили эту информацию. Погибшему было 43 года, проживал в поселке Ратное.

Известно, что тело в выгребной яме обнаружили местные жители, но почему мужчина туда упал – по собственной неосторожности или из-за недостатков в конструкции – пока неизвестно.

"По внешним признакам следов насильственной смерти не было обнаружено. Но окончательные причины смерти установят на судмедэкспертизе, куда направили тело", — отметили в комментарии для ZAXID.NET в пресс-службе полиции Волыни.

Напомним, в Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.

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