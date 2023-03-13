На Волині у надвірному туалеті втопився чоловік 

У селищі Ратне на Волині 42-річний чоловік втопився у надвірному туалеті.

Про нещасний випадок повідомило місцеве видання "Район.Ратне".

У поліції підтвердили цю інформацію. Загиблому було 43 роки, мешкав у селищі Ратне.

Відомо, що тіло у вигрібній ямі виявили місцеві жителы, але чому чоловік туди впав – через власну необережність чи недоліки конструкції – поки невідомо.

"За зовнішніми ознаками слідів насильницької смерті не виявили. Але остаточні причини смерті встановлять на судмедекспертизі, куди скерували тіло", – зазначили у коментарі для ZAXID.NET в пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, у Київській області впав до криниці та загинув місцевий мешканець. Причини та обставини трагедії встановлять правоохоронці.

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