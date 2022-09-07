На Одещині в колодязі втопилися двоє працівників котельні

У колодязі з очисними водами втопилися двоє працівників котельні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

У Біляївці Одеської області 5 вересня в колодязі під час проведення робіт втопилися двоє працівників котельні.

Ще двом їхнім колегам, які діставали загиблих, знадобилася медична допомога.

Попередня причина смерті чоловіків — асфіксія через утоплення. Іншим двом потерпілим надали медичну допомогу, один із них госпіталізований.

"За цим фактом поліція розпочала провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Наразі призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, у поліції розповіли подробиці затримання напівголого чоловіка в Ірпені, який кричав "Росіє, забери мене" посеред вулиці.

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