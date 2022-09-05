Риба потягнула вудку: на Тернопільщині втопився 56-річний чоловік

У Шумську на місцевому ставку втопився 56-річний чоловік.
Рибалку намагалися врятувати одразу, але марно.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
Очевидці засвідчили, що чоловік рибалив. Риба потягнула вудку, і потерпілий зайшов за нею до води. Проте на берег не повернувся.
"Рибалки, які перебували поруч, почули, що чоловік щось крикнув і пішов під воду. Вони кинулися на допомогу й витягнули потерпілого на берег", - йдеться у повідомленні поліції.
Чоловікові викликали швидку та поліцейських. Медики констатували смерть чоловіка. Судово-медичний експерт, який оглядав тіло, слідів насильницької смерті не виявив. Шумчанин був тверезий, а ймовірна причина нещастя – серцевий напад, як результат – утоплення.
Цей факт слідчі внесли до ЄРДР згідно із статтею 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок". Остаточна причина смерті стане відома після проведення експертизи. Триває слідство.
Раніше повідомлялося, що в річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалася її врятувати, але потонула сама.
Читайте також: