Рыба потянула удочку: на Тернопольщине утонул 56-летний мужчина

Рыбака пытались спасти сразу, но тщетно.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Очевидцы дали показания, что мужчина рыбачил. Рыба потянула удочку, и потерпевший зашел за ней в воду. Однако на берег не вернулся.

"Находившиеся рядом рыбаки услышали, что мужчина что-то крикнул и ушел под воду. Они бросились на помощь и вытащили пострадавшего на берег", — говорится в сообщении полиции.

Мужчины вызвали скорую и полицейских. Медики констатировали смерть мужчины. Осматривавший тело судебно-медицинский эксперт следов насильственной смерти не обнаружил. Шумчанин был трезв, а вероятная причина несчастья – сердечный приступ, как результат – утопление.

Этот факт следователи внесли в ЕРДР согласно статьи 115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Окончательная причина смерти станет известна после проведения экспертизы. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в реке Стырь в Ровенской области утонули две девушки. Обе в тот день пасли скот и в какой-то момент зашли в водоем. Одна из девушек начала тонуть, вероятно, из-за стремительного течения. Подруга пыталась ее спасти, но утонула сама.

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