Прийшов рибалити, але стало зле: у Тернопільській області у ставку втопився чоловік

Прийшов рибалити, але стало зле: у Тернопільській області у ставку втопився чоловік

На лінію "102" надійшло повідомлення від жительки Збаража. Жінка розповіла, що виявила в місцевому ставку тіло невідомого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Поліцейські встановили, що це житель одного із сіл 1966 року народження. За попередньою інформацією, чоловік прийшов на водойму рибалити, але йому стало зле.

Труп направили для проведення судово-медичної експертизи.

Раніше стало відомо, що у ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька.

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