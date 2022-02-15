У річці на Закарпатті знайшли труп чоловіка

Загиблому - 62 роки.

В с. Нижня Апша Закарпатської області в річці Апшиця виявили тіло чоловіка. Труп помітили у водоймі у суботу, 12 лютого.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Закарпаття.

"О 11:09 до ДСНС Закарпаття повідомили про про те, що в с. Нижня Апша, вул. Чапаева, в р. Апшиця виявлено тіло чоловічої статі, 1960 р.н. Для вилучення тіла із води залучалось відділення Центру безпеки Солотвинської територіальної громади", - повідомили надзвичайники.

Обставини та причини смерті чоловіка з'ясовують правоохронці.

Нагадаємо, під Дніпром на річці Чортомлик втопився чоловік на очах у дружини і друга. Він пірнув в ополонку, попросив рідних зняти його на камеру, але пішов під лід і не зміг вибратися.

З'явилося відео, як під Дніпром стрибнув в ополонку і не випірнув 38-річний чоловік

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