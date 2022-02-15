В реке на Закарпатье нашли труп мужчины

Погибшему – 62 года.

В с. Нижняя Апша Закарпатской области в реке Апшица обнаружили тело мужчины. Труп был замечен в водоеме в субботу, 12 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

"В 11:09 в ГСЧС Закарпатья сообщили о том, что в с. Нижняя Апша, на ул. Чапаева, в р. Апшица обнаружено тело мужского пола, 1960 г.р. Для извлечения тела из воды привлекалось отделение Центра безопасности Солотвинской территориальной общины", — сообщили чрезвычайники.

Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняют правоохранители.

Напомним, под Днепром на реке Чортомлык утонул муж на глазах у жены и друга. Он нырнул в прорубь, попросил родных снять его на камеру, но пошел под лед и не смог выбраться.

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