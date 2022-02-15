Британия вслед за США переводит своих дипломатов во Львов

Лондон "сохраняет присутствие" в украинской столице.
Великобритания из-за угрозы вероятного нападения РФ временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов.
Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.
По ее словам, Британия следит за ситуацией в безопасности в Украине. В то же время она заверила, что, несмотря на перенос посольства во Львов, Британия сохраняет "присутствие" и в Киеве.
"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы намерены сохранять его и дальше, но мы, безусловно, постоянно отслеживаем ситуацию в Украине, обеспечивая безопасность наших сотрудников", — сказала Трасс.
Также во Львов временно переносят американское консульство в Украине.
Напомним, переезд некоторых посольств в западную Украину президент Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой".
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