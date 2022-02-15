Британія вслід за США переводить своїх дипломатів до Львова

Лондон "зберігає присутність" в українській столиці.
Велика Британія через загрозу імовірного нападу РФ тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова.
Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс в інтерв'ю телеканалу Sky News.
За її словами, Британія стежить за безпековою ситуацією в Україні. Водночас, вона запевнила, що попри перенесення посольства до Львова Британія зберігає "присутність" і у Києві.
"Ми перевели частину наших службовців на захід України, до Львова, але ми зберігаємо присутність у Києві. Ми маємо намір зберігати його й надалі, але ми, безумовно, постійно відстежуємо ситуацію в Україні, забезпечуючи безпеку наших співробітників", - сказала Трасс.
Також до Львова тимчасово переносять і американське консульство в Україні.
Нагадаємо, переїзд деяких посольств на західну Україну президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою".
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