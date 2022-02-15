Блукала вулицею без дорослих: в Одесі батьки загубили 6-річну дочку 

Дитину помітили містяни.

В Одесі патрульні поліцейські повернули батькам 6-річну дівчинку, яка зникла.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції в Одеській області.

До поліції надійшло повідомлення від батьків. Вони розповіли, що їхня 6-річна донька зникла.

"Ми збиралися йти на прогулянку, донька вийшла перша, не дочекалася нас і зникла", – сказали батьки.

Згодом на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Шевченка, біля парку Перемоги, містяни помітили дівчинку, яка блукала вулицею без дорослих. Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили там дівчинку, яку вони розшукували. Патрульні передали дитину батькам та провели з ними профілактичну бесіду.

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Нагадаємо, в Одесі поліція розшукала зниклих наприкінці січня школярку та її хлопця, які проживали у Львівській області. З’ясувалося, що вони змінили зовнішність і перебували у своїх друзів.

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