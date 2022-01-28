У Миколаєві мати загубила дитину: історія пошуків здивує 

Хлопчик вирішив самостійно дістатися до лікарки.

У Миколаєві від ранку мати звернулася до поліції із заявою про зникнення 8-річної дитини.Поки жінка одягалася вдома, син мав зачекати її на вулиці, однак, коли вона вийшла - його вже ніде не було.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

На пошуки дитини одразу були зорієнтовані найближчі наряди патрульної поліції та ювенальні поліцейські. Вже невдовзі до бабусі хлопчика зателефонувала сімейна лікарка і запитала, чому 8-річний пацієнт прийшов на обстеження без дорослих.

З’ясувалося, що мати повинна була посадити хлопчика у маршрутне таксі, а зустріти за домовленістю мала бабуся і відвести його до сімейного лікаря.

Однак хлопчик вирішив сам дістатись до амбулаторії. Сів у маршрутне таксі, але проїхав одну зупинку, тому і розминувся з бабусею. Мобільний у нього розрядився та, на щастя, дитина знала напам'ять номер телефону бабусі.

Лікарка зв’язалась з жінкою, а патрульні поліцейські, які разом із бабусею, об’їжджали територію у пошуках зниклого хлопчика, відвезли її до онука.

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Нагадаємо, в Одеській області знайшли хлопця, який втік з дому майже тиждень тому. У нього виявили обмороження ніг II ступеню.

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