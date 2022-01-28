В Николаеве мать потеряла ребенка: история поисков удивит

Мальчик решил самостоятельно добраться до врача.

В Николаеве с утра мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении 8-летнего ребенка. Пока женщина одевалась дома, сын должен был подождать ее на улице, однако когда она вышла — его уже нигде не было.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

На поиски ребенка были сразу ориентированы ближайшие наряды патрульной полиции и ювенальные полицейские. Уже вскоре к бабушке мальчика позвонила по телефону семейный врач и спросила, почему 8-летний пациент пришел на обследование без взрослых.

Выяснилось, что мать должна была посадить мальчика в маршрутное такси, а встретить по договоренности должна была бабушка и отвести его к семейному врачу.

Однако мальчик решил сам добраться до амбулатории. Сел в маршрутное такси, но проехал одну остановку, потому и разминулся с бабушкой. Мобильный у него разрядился и, к счастью, ребенок знал наизусть номер телефона бабушки.

Врач связалась с женщиной, а патрульные полицейские, вместе с бабушкой, объезжали территорию в поисках пропавшего мальчика, отвезли ее к внуку.

В Днепре 4-летняя девочка исчезла из детского сада | Новости Украины

Напомним, в Одесской области нашли парня, сбежавшего из дома почти неделю назад. У него обнаружили обморожение ног II степени.

Читайте также: