Оставил записку: стала известна судьба парня, пропавшего после ссоры с отцом в Одессе

Оставил записку: стала известна судьба парня, пропавшего после ссоры с отцом в Одессе

Сначала родители пытались самостоятельно разыскать сына.

В Одессе полицейские нашли сбежавшего после ссоры с родителями подростка, который не вернулся домой.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Поздно ночью, 19 января, к правоохранителям обратились родители, и рассказали, что их 15-летний сын до сих пор не вернулся домой, а телефон его отключен.

Отец мальчика признался, что накануне у него была ссора с сыном, и после этого он пошел ночевать к друзьям. Об этом он написал в записке, когда пришел с учебы.

Сначала родители пытались самостоятельно разыскать сына, однако найти ребенка им не удалось.

Патрульные приступили к поискам в общежитии учебного заведения парня. Опросив администрацию и жителей общежития, уже через несколько минут они обнаружили беглеца в одной из комнат.

Парня доставили в отделение полиции и передали работникам ювенальной превенции, которые будут работать с семьей.

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Напомним, в Одесской области разыскивают девушку, которая ушла из дома и не вернулась.

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