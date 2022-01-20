Ушла из дома и исчезла: в Одесской области разыскивают девушку (приметы)

Ушла из дома и исчезла: в Одесской области разыскивают девушку (приметы)

Девушка не выходит на связь.

В Одесской области разыскивают 15-летнюю Лисниченко Юлию. Девушка ушла из дома 19 января и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции региона.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Была одета: синяя куртка, спортивные камуфляжные брюки, красный шарф, розовый рюкзак.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь в поисках или знают местонахождение девушки, позвонить по телефону (048) 722-45-42 или на спецлинию 102.

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Напомним, в Ужгороде в собственном доме нашли мертвую 37-летнюю женщину. Ее никто не видел с конца декабря 2021 года. Впрочем, и родные, и друзья, и коллеги все это время получали от нее сообщения и фото.

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